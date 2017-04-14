大樂透摃龜！ 今彩539頭獎開出1注
〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月14日）開獎的第106000034期大樂透，頭獎摃龜；第106000089期今彩539，頭獎開出1注，可得獎金800萬元，由花蓮縣玉里鎮中城里和平路37之2號的長虹彩券行。
第106000034期大樂透中獎號碼為：「02、03、04、23、29、42，特別號：14。」。頭獎槓龜；貳獎1注獲得，可得323萬113元；參獎共31注獲得，每注可得4萬9011元；肆獎共86注獲得，每注可得1萬1777元；伍獎共1683注獲得，每注可得1655元；陸獎共2750注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬6399注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2575注獲得，每注可得400元。
第106000034期49樂合彩中獎號碼為「02、03、04、23、29、42」，四合共3注中獎，每注可得獎金20萬；三合共111注中獎，每注可得1萬2500元；二合共3902注中獎，每注可得1250元。
第106000089期今彩539中獎號碼為「02、19、21、32、36」，頭獎1注獲得，可得800萬元；貳獎共195注獲得，每注可得2萬元；參獎共6397注獲得，每注可得300元；肆獎共7萬297注獲得，每注可獲得50元。
第106000083期39樂合彩中獎號碼為「02、19、21、32、36」，四合共3注中獎，每注可得獎金21萬2500元；三合共149注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5463注中獎，每注可得1125元。
第106000089期3星彩中獎號碼為「729」，正彩共64注中獎，每注可得1萬2500元。
第106000089期4星彩中獎號碼為「0433」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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