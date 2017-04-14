上市櫃公司治理評鑑結果揭曉 台灣公司品質提升
〔記者陳柔蓁／台北報導〕我國公司治理之水平越來越高，櫃買中心與臺灣證券交易所辦理的第三屆公司治理評鑑結果揭曉，進入前5％的上市公司達43家、上櫃公司達33家，每屆有越來越多的趨勢，且在亞洲公司治理協會（ACGA）與里昂證券（CLSA）合作完成的「CG Watch 2016」中，臺灣在亞洲11個市場中排名第4，各公司所投入的努力已反映於國家整體公司治理的品質提升，有助於企業健全發展及增進市場投資人信心。
評鑑指標分為維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度、落實企業社會責任與其他等六大類，本次列入評鑑排名公司計有843家上市公司及653家上櫃公司。櫃買中心說明，本屆公司治理評鑑與國際接軌，除提高多項既有指標之得分標準外，更將公司治理各構面指標全面予以強化，隨著更多公司主動採行良善之各項公司治理措施，上市櫃公司於公司治理表現水平亦持續進步，尤其本屆中小型公司在成績上有顯著的進步。
櫃買中心指出，在亞洲公司治理協會（ACGA）與里昂證券（CLSA）合作完成的「CG Watch 2016」中，臺灣在亞洲11個市場中排名第4，僅次於新加坡、香港、日本，較103年結果進步2名，且是進步幅度最大之國家，各公司所投入的努力已反映於國家整體公司治理的品質提升，並已獲國外相關機構肯定。
而本屆公司治理評鑑結果亦顯示上市櫃公司於公司治理各構面有顯著進步，如於股東權益構面，105年度採用逐案票決及電子投票之公司分別大幅成長68％與105％、董監事選舉採候選人提名制度者增加43％；董事會運作部分，設置獨立董事及審計委員會之公司分別增加17％及35％；資訊揭露部分，2月底前申報前一年度財務報告之公司自103年之32家，逐步成長至106年之123家，編製企業社會責任報告書之公司家數則已成長至364家，由上述成長的數據顯示，公司治理評鑑制度已逐步導引上市櫃公司採用最佳實務，除與國際標準接軌外，更促進我國企業對於各項公司治理機制之重視。
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