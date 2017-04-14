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台水砸90億修漏水 台積電用水計畫還沒送審

2017-04-14  18:04

［記者黃旭磊／高雄報導］水公司砸90億元改善高雄管線漏水，可望供應台積電於南科路竹園區設3至5奈米廠用水，不過，水利署今天（14日）明確表示，台積電用水計畫書還沒送審，若可行，將由園區單位統籌呈送，絕對全力配合速審。

台積電董事長張忠謀去年詢問台灣自來水公司董事長郭俊銘，「台灣設廠是否有缺水問題，能再設廠嗎？」，郭俊銘當面回覆「沒問題」，並宣布斥資90億元改善高雄管線漏水，預估3年後，每天省下5、6萬多CMD（噸/日）水量。

水利署今天表示，全力支援台積電設廠需求，經濟部協助水、電，科技部統籌協助送件，若循竹科、中科及南科設廠管道，將由園區單位呈送，不過，目前還沒接獲申請。

水利單位評估，台積電於全台分廠每日共約用水12萬CMD水量，而單一新廠設廠約3-5年，在高雄省下水量足夠供應單一晶圓廠。

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  • 高屏溪（圖）將提供台積電用水需求。（記者黃旭磊攝）

    高屏溪（圖）將提供台積電用水需求。（記者黃旭磊攝）

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