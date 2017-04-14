最高院二度撤銷交保裁定 幸壽前董座續押

2017-04-14 17:09

〔記者項程鎮／台北報導〕前幸福人壽董事長鄧文聰被控掏空公司67億餘元，一審重判28年，上訴後，高院裁定3.5億元交保，遭最高法院撤銷，高院更一審日前又以鄧罹患重度睡眠呼吸中止症可能猝死為由，裁准3.5億元交保，不料最高法院下午二度撤銷更一審交保裁定，還自為裁定鄧續押。

更一審認為，鄧文聰自前年4月2日起羈押至今，已滿2年，多數證人已經過交互詰問調查完畢，且鄧患有重度呼吸中止症，有再次發病可能，並有猝死疑慮，無羈押必要性。

最高法院則認為，高院曾裁定不准鄧文聰交保，現在鄧的病情沒有加重，高院卻作出不同處分，「有理由欠備的違誤」，此外，北院判決認定鄧犯罪所得高達67億餘元，扣除檢方追回款項，還有58億元在鄧手上，但交保金僅3.5億元，因此不宜讓鄧交保，除撤銷更一審的交保裁定，還一併駁回鄧希望酌減交保金的聲請。