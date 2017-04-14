封測廠力成收購兩日本封測廠 強攻當地市場商機
〔記者洪友芳／新竹報導〕記憶體封測大廠力成（6239）今下午一口氣宣布兩樁跟美光有關的收購案，一是收購日本上市的晶圓偵測廠Tera Probe過半股權，一是百分百收購美光在秋田的封測廠Micron Akita，預估兩收購案將增加力成年營收達40億元，力成可望從今年下半年開始認列合併營收，因兩廠都處獲利狀態，也將有助提高力成的獲利成長。
力成董事長蔡篤恭表示，透過收購Tera Probe與美光秋田封測廠，代表力成將強攻日本快速發展的汽車電子、物聯網市場商機，並進一步強化與美光的策略結盟合作關係。
Tera Probe為一家在日本東京創業板上市的公司，專注晶圓偵測業務，客戶包括索尼、美光等，美光為Tera Probe最大股東，持有39.6％股權，目前Tera Probe每股淨值為2100日幣，力成已持股11.6％，也吃下Tera Probe台灣子公司Tera Power過半股權，力成這次將以每股1100日幣收購美光所持有的Tera Probe39.6％股權，收購完成後，力成將持有Tera Probe共計達51.2％股權，並在Tera Probe今年6月股東會上取得過半董事席次。
力成除了收購美光持有Tera Probe股權的39.6％，其他股東若有意願出售，力成表示，也有意買下，最終目標希望能達到百分百收購。公開收購案預計從下週一起正式啟動，直到5月29日為止，交割時間為今年6月5日，接著就可以計算力成的合併營收。
美光秋田封測廠主要以非標準型記憶體的POP封測為主，應用在手機與其他攜帶性電子產品裡，力成收購美光的日本封測廠，美光也將提供給該日本廠區一定額度的長期訂單給力成。收購案的交割時間為6月底或7月初，完成後也將併入力成的合併營收。
力成表示，預計收購美光所持有的Tera Probe之39.6％股權需要3600萬美元，若要達到百分百收購Tera Probe在外流通全數股權，則需要8200萬美元，百分百收購美光秋田封測廠所需資金約低於5000萬美元；完成兩收購案，力成將花費少則8600萬美元，多則1.32億美元，合計今年下半年可以貢獻力成約20億元新台幣的營收，因上述兩家日本廠都處獲利狀態，也將有助提高力成的獲利成長。
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