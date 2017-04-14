北韓情勢緊張 台幣收貶7.5分

2017-04-14 16:14

〔記者鄭琪芳／台北報導〕北韓情勢更趨緊張，加上美國轟炸阿富汗，地緣政治風險升高，波及全球股匯市；在美股領跌之下，亞股今全面收黑，台股更收跌逾百點，外資觀望氣氛轉濃，匯市量縮價跌，新台幣開低走低，終場以30.4兌1美元作收，貶值7.5分。

新台幣今早以30.4元兌1美元開出，呈現開低走低格局，盤中最高來到30.365元，最低30.435元，最終以30.4元作收， 貶值7.5分。

外匯交易員表示，雖然台股今大跌逾百點，外資轉向觀望，但並未見到明顯撤離動作，匯市量縮價跌，新台幣開低走低，但貶幅並未擴大。目前外資暫時沒有明顯動作，後續需觀察情勢變動，留意外資動向，預料新台幣短線將重回區間盤整格局。