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胡勝正身體恢復 還虧秘書「妳太緊張了」

2017-04-14  16:04

〔記者鄭琪芳／台北報導〕中經院董事長胡勝正今天下午驚傳在總統府昏迷送醫，胡勝正秘書表示，董事長身體不舒服，呼吸不太順暢，因此送醫就診，沒有外傳的那麼誇張；目前董事長的身體狀況「很ok」，她接到消息趕到醫院時，董事長還跟她開玩笑說：「妳太緊張了。」

胡勝正是中研院院士，曾任經建會主委、金管會主委、政務委員等，目前擔任中經院董事長。胡勝正去年曾生病住院，因此瘦了十公斤；最近因為天氣變化相當大，對他的身體健康造成影響。

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  • 中經院董事長胡勝正。（資料照，記者王藝菘攝）

    中經院董事長胡勝正。（資料照，記者王藝菘攝）

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