一例一休 長榮航空成本增加2億元

2017-04-14 16:24

〔記者王憶紅／台北報導〕一例一休，長榮航增加成本約2億元。長榮航總經理陳憲弘表示，地勤早實施周休二日，一例一休後，因應新制未休假代償金以及增聘員工，今年會增加成本約2億元。

長榮航今日舉行成立以來首次法說，法人關心政府新制以及與桃園市空服員職業工會協商等相關事情。

陳憲弘指出，桃園市空服員職業工會取得協商權，下周將會舉行第一次協商，目前無法預測協商內容，但公司的既定政策、態度，是以最大誠意與工會會員協商，兼顧公司股東、員工以及旅客權益的三贏下，達成與桃園市空服員工會的協議。

至於法人關心的去年華航罷工事件，長榮航的應變為何?陳憲弘說，與職業工會的協商下周才展開，目前沒有罷工問題，國內外企業罷工所造成的影響，都是雙輸或是三輸，因此長榮航會秉持企業經營理念，持續照顧員工提升員工待遇，有利潤也會跟員工分享。

陳憲弘指出，2016年薪資調幅影響約2-3%，其中，第4季多了17億元，主要是發了四個月年終獎金，且因新機引進下，空服員明顯增加。

陳憲弘指出，人員需求未來會視飛機增加多寡而定，今年需要350名空服員，每年有150名機師需求，90名是國籍，60名是自己培訓。