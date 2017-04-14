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NHK：蘋果考慮加入鴻海 收購東芝半導體

2017-04-14  15:58

〔記者楊芙宜／台北報導〕日本放送協會（NHK）報導，蘋果考慮和鴻海合作買下東芝半導體業務，計畫由蘋果投資數十億美元來取得逾20%股權、東芝保留一部分股權，以使東芝該晶片業務控制權掌握在美、日企手中，紓緩日本政府對關鍵技術轉移及外流將危及國家安全的擔憂。

報導指出，此計劃將使台灣鴻海集團取得東芝半導體業務股權約30%左右，且除蘋果、鴻海外，數家日本企業也都會投資，以減輕日本政府對技術外流的擔憂。

日經：鴻海請求軟銀協助

此外，日本經濟新聞（Nikkei）也報導，鴻海為了打開收購東芝半導體業務的空間，請求日本軟體銀行集團（Softbank）協助，展開和日本國內銀行及有關企業的協商。

報導引述分析指出，鴻海由於在中國設有工廠，日本政府擔憂若東芝遭收購、其關鍵技術恐外流至中國，因此鴻海希望藉由取得軟銀社長孫正義的支持，化解這類擔憂。

東芝、蘋果、鴻海都不願評論相關報導。東芝公司股價週五（14日）在東京收盤仍重挫5.4%。

東芝目前正出售晶片業務，彌補因美國核電子公司西屋電氣（Westinghouse）破產重組、減記7166億日圓的損失，以紓緩財務危機。

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  • 日本NHK報導，蘋果考慮加入鴻海，一起收購東芝半導體業務。（資料照，路透。）

    日本NHK報導，蘋果考慮加入鴻海，一起收購東芝半導體業務。（資料照，路透。）

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