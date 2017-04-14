台北、台中、花蓮住房價 8年來首跌

2017-04-14 15:41

〔記者徐義平／台北報導〕根據觀光局統計資料，台灣觀光旅館2015-2016年的住房率連續兩年下滑，去年約66.45%，為2010年以來新低。至於，全台觀光旅館平均住房價仍持續持續成長，去年達3832元相較2015年，成長38元，增幅約1%，但若仔細分析各區平均房價，北市、台中、花蓮等地區的平均住房價，均同步在金融海嘯後首度出現下滑。

瑞普萊坊市場研究部副總監黃舒衛表示，台灣2016年觀光旅館住房率約66.45%，是自2014年首度突破7成後，約72.02%，緊接著出現連續兩年下滑，2015年約69.28%，2016年則滑落至66.45%，高峰期至今，兩年來住房率累積已經減少逾5%。至於，住房價部分，去年全台平均房價從每晚3794元，微升到3832元，看似還沒出現價格戰的狀況，但若仔細觀察各區平均房價則有反轉變化。

北市2015年平均住房價約4553元，去年則微幅下滑至4524元；台中地區2015年約2494元，去年則微幅下修至2475元；花蓮地區也從2015年約2469元，2016年則微幅下滑至2443元，即便修正幅度不明顯，但是上述三區住房價則是自2009年，連續上漲8年後，首度出現下跌情形。

至於，等級較低的一般旅館更受經營環境衝擊，2015年平均住房率還有53.33%，去年則只剩約50.14%，今年即將面臨5成保衛戰。以這次三拍的嘉義縣為例，光去年房間數就成長一成，在中客、團客減少的趨勢下，旅館市場恐怕已呈現供過於求的現象，買方承接意願會更趨保守。