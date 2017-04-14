慧洋-KY將與四維航策略聯盟 降低採購成本

2017-04-14 16:33

〔記者王憶紅／台北報導〕慧洋-KY（2637）今（14）日召開股東臨時會，會中通過修改公司章程；針對市場傳出，慧洋-KY可能將合併四維航（5608）一事，慧洋-KY董事長藍俊昇表示，雙方先從業務合作、策略聯盟開始，以降低採購成本。

藍俊昇是四維航董事長藍俊德的弟弟。因此未來是否會合併，藍俊昇說，目前還不是時間點，但任何事都有可能，只是現階段雙方只有策略聯盟合作。

市場人士指出，2家公司6月股東會時，才可望見真章。

慧洋去年全年營收106.78億元，稅後盈餘13.99億元，年下滑37.63%，每股獲利2.69元。自結今年第一季稅前獲利4279萬元，每股稅前0.08元。

藍俊昇表示，目前在時機以及價格上，並不是購併的最佳時間點，雙方會先朝策略聯盟方式合作，希望擴大採購議價權，降低採購成本，在業務上也可不讓客戶亂砍價。

至於今年表現，藍俊昇說，目前景氣有好轉，而慧洋新節能船本月陸續投入營運行列，預估業績從本月起好轉，對於今年營運有信心。

市場傳出慧洋購併四維航的消息，除雙方兄弟關係外，四維航去年虧損10.93億元，每股虧損為2.58元，連續2年呈現虧損，而近期高層職務調整，而前慧洋財務部經理許綱倫在4月5日任職四維航財務主管，而前東森（2614）航運事業部副總經理周英朗更將在4月17日接任四維航總經理職務，而周英朗與慧洋關係密切，因此引發市場傳言雙方有合併計畫。