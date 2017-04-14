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三大法人賣超27億 外資賣超15億

台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣27.66億元。（資料照，記者羅沛德攝）

2017-04-14  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人同步賣超，合計賣超新台幣27.66億元。

外資今天賣超15.75億元，投信賣超6.5億元，自營商賣超5.41億元。三大法人合計賣超27.66億元。

台股今天大跌103.75點，收在9732.93點，成交值新台幣864.64億元。

106年04月14日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,384,845,030 1,185,458,044 199,386,986
自營商（避險） 3,155,944,710 3,897,030,603 -741,085,893
投信 835,610,720 1,485,491,892 -649,881,172
外資及陸資 12,562,357,795 14,137,681,558 -1,575,323,763
合計 17,938,758,255 20,705,662,097 -2,766,903,842

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