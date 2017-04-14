台股收盤大跌103.75點 報9732.93點
2017-04-14 13:35
台北股市今天收盤大跌103.75點，跌幅1.05％，報9732.93點，成交金額為864.64億元。（資料照，記者羅沛德攝）
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤大跌103.75點，跌幅1.05％，報9732.93點，成交金額為864.64億元。
櫃買指數今天收盤下跌3.06點，報130.12點，成交金額為280.50億元。
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