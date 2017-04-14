暈眩、內容不足 手機虛擬實境裝置熱潮衰退

2017-04-14 13:59

〔記者陳梅英／台北報導〕根據 IHS Markit 最新的Games Platform: Virtual Reality Headsets - All VR Headsets Report顯示，2016年全球智慧手機虛擬實境裝置（Smartphone Adaptor Headsets）出貨量為1866萬套，預計今年將下滑至1423萬套，衰退23.8%，主要原因是觀賞時眩暈問題與VR影像與遊戲內容不足。

IHS Markit指出，觀賞時出現眩暈，主要是畫面延滯與景深不一致所造成。畫面延滯的問題雖然可以透過使用OLED顯示器的快速反應特性來解決，但因為三星將有限的OLED產能預留給自家品牌與蘋果新一代iphone使用，讓其他品牌智慧手機（甚至谷歌自己的Nexus 6P手機）都有OLED顯示器供貨受限的問題。

再者，面板光線至眼睛的距離與觀賞時認知上物體光線至眼睛的距離不一致，在長時間觀賞下會發生眩暈問題。而VR影像與遊戲內容不足問題主要是，VR市場未有明確的獲利機會，專業軟體開發商對於VR影像與遊戲內容的投資會有疑慮。