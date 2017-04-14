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首季營收創5年新高 宇峻獨領風騷

2017-04-14  12:32

〔記者張慧雯／台北報導〕老牌遊戲股宇峻（3546）首季營收2.58億元，寫下5年來新高紀錄，今日台股重挫，但宇峻獨領風騷大漲，盤中最高來到85.6元，目前上漲1.9元、來到84.1元價位附近震盪。

宇峻指出，首季表現亮麗主要香港子公司遊戲上檔熱賣，再加上海外授權金入帳；而展望今年預計推9款遊戲，其中有7款自製及2款IP授權，而這也是有史以來，宇峻推新遊戲最多的一年。

宇峻表示，旗下經典遊戲IP《三國群英傳》也授權中國遊戲研發商星輝天拓，預計由騰訊發行，至於台港澳部分，則由宇峻營運，但會在中國上檔後再推。

對於首季獲利，宇峻則保守表示「首季行銷費用一向都比較高，再加上有匯損，尚未結算出來無法得知」，法人推估，首季營收大幅成長預估每股稅後盈餘可達1元以上，但若是扣掉匯損，恐怕就不到1元，但今年展望仍相當正向。

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  • 宇峻（3546）首季營收2.58億元，寫下5年來新高紀錄，今日台股重挫，但宇峻獨領風騷大漲，盤中最高來到85.6元，目前上漲1.9元、來到84.1元價位附近震盪。（圖擷取自奇摩股市）

    宇峻（3546）首季營收2.58億元，寫下5年來新高紀錄，今日台股重挫，但宇峻獨領風騷大漲，盤中最高來到85.6元，目前上漲1.9元、來到84.1元價位附近震盪。（圖擷取自奇摩股市）

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