首季營收創5年新高 宇峻獨領風騷
2017-04-14 12:32
〔記者張慧雯／台北報導〕老牌遊戲股宇峻（3546）首季營收2.58億元，寫下5年來新高紀錄，今日台股重挫，但宇峻獨領風騷大漲，盤中最高來到85.6元，目前上漲1.9元、來到84.1元價位附近震盪。
宇峻指出，首季表現亮麗主要香港子公司遊戲上檔熱賣，再加上海外授權金入帳；而展望今年預計推9款遊戲，其中有7款自製及2款IP授權，而這也是有史以來，宇峻推新遊戲最多的一年。
宇峻表示，旗下經典遊戲IP《三國群英傳》也授權中國遊戲研發商星輝天拓，預計由騰訊發行，至於台港澳部分，則由宇峻營運，但會在中國上檔後再推。
對於首季獲利，宇峻則保守表示「首季行銷費用一向都比較高，再加上有匯損，尚未結算出來無法得知」，法人推估，首季營收大幅成長預估每股稅後盈餘可達1元以上，但若是扣掉匯損，恐怕就不到1元，但今年展望仍相當正向。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 國1北上五堵路段翻車事故 僅單線通車
- 國防部遭男子闖入直播 藍委：陸戰隊應進駐
- 陳偉殷加入adidas代言行列
- 100歲的中共反叛者 毛澤東秘書李銳：我堅持人性
- 終生「瘦」用 醫師出書分享減重方法
- V20放大絕 LG買一送一
- 竹南海水浴場驚見男浮屍 身分待查
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 日月光每年億元回饋含外縣市 高市議員批「莊孝維」
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- 阿伯後面跟著長長車隊 大家不敢超車的原因竟是...
- 《晶妙絕倫》純淨璀璨
- MLB》達比修對天使狂飆10K無失分 本季首勝開胡（影音）
- 周刊爆吳志剛「印堂發黑」 陽明山道場祭改
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
- 自由廣場》監察院介入立法權
- 陳昇偷變身台版貓王 唐綺陽獻螢幕初吻
- 自由廣場》Ｍ型世代差異
- 沖繩祖先來自台灣？ 台東造筏驗證
- 男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
- 醫訊》失智症患者過世前 這樣被對待
- 陳偉殷拚開季二連勝 今日賽事預告與轉播
- （贈獎）李敏鎬全智賢《藍海》5天吸263萬人 這橋段最吸睛
- 芎林農創客庄講座 邀你看在地武獅紀錄片
- 曾文淨水場日供2萬噸 賴清德：滴滴皆辛苦
- 【人生護理站】 少女小薇
- 2008的總統大選 傳他出面逼出馬英九...
- 「中職錢比較多」 羅曼駁斥赴日打球
- 繽紛輕薄 Swatch服貼錶現佳
- 政院砸365億元治空污 環團：抓小放大、自欺欺人
- 自由開講》徐重仁真的錯了嗎？
- 偏鄉女孩「畫」新娘妝 美國比賽奪冠
- 試院通過連戰條款 副總統月退上限18萬
- 陶大衛腦震盪斷2門牙 擬控告聯合航空
- 【感覺紀事簿】 原來只是這樣
- 復合無望！小班與嘉納正式申請離婚 財產均分
- 阿Sa為愛犧牲 可以當老公養得起「她」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：首季營收創5年新高 宇峻獨領風騷
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分