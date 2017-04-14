漢翔去年營收創新高 今年拚持平

2017-04-14 11:52

〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔（2634）去年營收、獲利創歷史新高，法人指出，漢翔今年新廠貢獻營收明顯增加，且高教機案將陸續入帳，不過，因景氣衝擊直升機業務，以及匯率影響，全年營收恐與去年持平，或微幅增加。

漢翔昨日舉行法說，就今年營運，漢翔董事長廖榮鑫指出，3個新廠去年陸續啟用，目前已陸續貢獻營收，但引擎機匣製造中心（ECMC）今年第四季才會有較明顯的營收貢獻，複材廠房TACC預計明年第一季組合件完成出貨後，對營收貢獻才會更為明顯，而F16性能提升維修棚廠則不方便對外說明營收狀況。

國防業務方面，採購金額高達690億元的66架高教機案，預計4月25日簽約，在今年編列5億元預算下，也可望陸續進帳。

不過，受到全球景氣不佳影響，直升機業務走滑，再加上匯率影響，法人預估，漢翔今年營收可望維持去年，或小幅成長。

漢翔第一季營收59億元，年減約6％，漢翔指出，第一季約有1億美元的外銷，約差台幣2億元營收，而第一季現金加上約當現金約有美元2.7億元，匯率差1.8元，將影響營運表現。

漢翔去年合併營收273.3億元，稅後盈餘20.83億元，每股獲利2.29元，營收、獲利皆創歷史新高。