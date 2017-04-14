遠傳旗下friDay錢包用戶數破60萬

2017-04-14 11:17

〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）轉投資的friDay錢包，截至3月底為止用戶數已破60萬戶，遠傳表示，除目前已有3大支付功能外，預計今年第3季將會提供支援感應式信用卡支付等4種支付方式，進一步帶動用戶數成長。

遠傳指出，friDay錢包目前有3大支付功能—感應支付（電子票證）、信用卡條碼支付、電信帳單支付等，預計今年第3季將會提供支援感應式信用卡支付等4種支付方式，讓消費者可以選擇自己慣用支付模式進行付款，其中電子票證—悠遊卡、有錢卡的交易筆數已達30萬筆。遠傳friDay 錢包也宣告6月中旬前，將會推出第3家電子票證—一卡通iPass，緊接著愛金卡icash也將於Q3前上線，屆時將是台灣第1家擁有4大電子票證的電子錢包業者。

遠傳指出，friDay錢包與其他行動支付業者最大差異處，在於「多元的生活應用功能」，包括停車繳費、電影票訂購、小市集購物與遊戲點數購買等。今年更計畫拓展各領域的合作夥伴與在地化商家合作，提供更深入的在地服務，提供用戶食、衣、住、行、育、樂等全方位的生活需求。

遠傳friDay錢包目前適用通路包括有遠東百貨（含Mega City、Top City）、全台太平洋SOGO百貨、愛買、Big City、city'super、The Mall、遠傳電信直營門市，以及全台愛買各店點。