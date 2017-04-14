遠傳旗下friDay錢包用戶數破60萬
2017-04-14 11:17
〔記者王憶紅／台北報導〕遠傳（4904）轉投資的friDay錢包，截至3月底為止用戶數已破60萬戶，遠傳表示，除目前已有3大支付功能外，預計今年第3季將會提供支援感應式信用卡支付等4種支付方式，進一步帶動用戶數成長。
遠傳指出，friDay錢包目前有3大支付功能—感應支付（電子票證）、信用卡條碼支付、電信帳單支付等，預計今年第3季將會提供支援感應式信用卡支付等4種支付方式，讓消費者可以選擇自己慣用支付模式進行付款，其中電子票證—悠遊卡、有錢卡的交易筆數已達30萬筆。遠傳friDay 錢包也宣告6月中旬前，將會推出第3家電子票證—一卡通iPass，緊接著愛金卡icash也將於Q3前上線，屆時將是台灣第1家擁有4大電子票證的電子錢包業者。
遠傳指出，friDay錢包與其他行動支付業者最大差異處，在於「多元的生活應用功能」，包括停車繳費、電影票訂購、小市集購物與遊戲點數購買等。今年更計畫拓展各領域的合作夥伴與在地化商家合作，提供更深入的在地服務，提供用戶食、衣、住、行、育、樂等全方位的生活需求。
遠傳friDay錢包目前適用通路包括有遠東百貨（含Mega City、Top City）、全台太平洋SOGO百貨、愛買、Big City、city'super、The Mall、遠傳電信直營門市，以及全台愛買各店點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 大事要發生了？ 外媒：金正恩下令60萬人撤離平壤
- 國1北上五堵路段翻車事故 僅單線通車
- 國防部遭男子闖入直播 藍委：陸戰隊應進駐
- 陳偉殷加入adidas代言行列
- 100歲的中共反叛者 毛澤東秘書李銳：我堅持人性
- 終生「瘦」用 醫師出書分享減重方法
- V20放大絕 LG買一送一
- 竹南海水浴場驚見男浮屍 身分待查
- MLB》陳偉殷情緒失控 挨轟後出現罕見動作（影音）
- 美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈
- 日月光每年億元回饋含外縣市 高市議員批「莊孝維」
- MLB》陳偉殷跟主場犯沖 馬林魚苦戰16局惜敗
- 阿伯後面跟著長長車隊 大家不敢超車的原因竟是...
- 《晶妙絕倫》純淨璀璨
- MLB》達比修對天使狂飆10K無失分 本季首勝開胡（影音）
- 周刊爆吳志剛「印堂發黑」 陽明山道場祭改
- 桃竹苗遊覽車 8業者被評丙、丁
- 自由廣場》監察院介入立法權
- 陳昇偷變身台版貓王 唐綺陽獻螢幕初吻
- 自由廣場》Ｍ型世代差異
- 沖繩祖先來自台灣？ 台東造筏驗證
- 男「直播」翻牆闖國防部 憲兵逮捕後送警
- 醫訊》失智症患者過世前 這樣被對待
- 陳偉殷拚開季二連勝 今日賽事預告與轉播
- （贈獎）李敏鎬全智賢《藍海》5天吸263萬人 這橋段最吸睛
- 芎林農創客庄講座 邀你看在地武獅紀錄片
- 曾文淨水場日供2萬噸 賴清德：滴滴皆辛苦
- 【人生護理站】 少女小薇
- 2008的總統大選 傳他出面逼出馬英九...
- 「中職錢比較多」 羅曼駁斥赴日打球
- 繽紛輕薄 Swatch服貼錶現佳
- 政院砸365億元治空污 環團：抓小放大、自欺欺人
- 自由開講》徐重仁真的錯了嗎？
- 偏鄉女孩「畫」新娘妝 美國比賽奪冠
- 試院通過連戰條款 副總統月退上限18萬
- 陶大衛腦震盪斷2門牙 擬控告聯合航空
- 【感覺紀事簿】 原來只是這樣
- 復合無望！小班與嘉納正式申請離婚 財產均分
- 阿Sa為愛犧牲 可以當老公養得起「她」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：遠傳旗下friDay錢包用戶數破60萬
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分