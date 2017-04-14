台積電法說會後 股價跌幅逾1％

2017-04-14 10:10

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）昨法說會釋出第2季展望不佳，受到新台幣升值、供應鏈調整庫存與蘋果新舊產品交替期影響，預估營收將季減8％到9％之間，衝擊今日股價下跌，台積電早盤以189.5元開盤，下跌2元、跌幅逾1％。

台積電第1季雖繳出每股盈餘3.38元，還算符合法人預期的成績，但第2季受到新台幣升值、供應鏈調整庫存與蘋果新舊產品交替期影響，預估營收將季減8％到9％之間，待第2季底客戶庫存調整完，估計下半年將強勁成長，全年營收預計仍將成長5％到10％，其中新量產的10奈米先進製程，估將占1成的年營收比重。

台積電第2季營運將續下滑，以美元對台幣30.5元的匯率計算，預估第2季營收約2130到2160億元區間，季減8.93％到8.29％，創四季度以來的低點，毛利率約介於50.5％到52.5％之間，營業利益率為39％到41％。不過，台積電因上季法說會已預告本季營運將續下滑，先打了預防針，加上下半年與前景展望均樂觀，以致今天股價跌幅不大。