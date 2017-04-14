《舊遊戲時代》於群募貝果平台集資 金額破700萬

2017-04-14 09:43

〔記者張慧雯／台北報導〕繼《東周列萌志》、《艾薩克傳 x 永恆典藏》等遊戲群募案在群募貝果平台創下百萬佳績後，以「找回玩遊戲的初心與感動」為訴求的懷舊遊戲雜誌《舊遊戲時代》，今年1月20日在群募貝果上線，4月10日集資結束；短短2個多月總募資金額突破700萬大關，達成率180%，不僅創下台灣在「遊戲」及「出版」兩個類別的最高金額，也超越歐美群募平台同類型提案、締造全球「遊戲出版」類最高集資金額的紀錄！

《舊遊戲時代》一鳴驚人，除了突顯台灣遊戲募資風氣日趨蓬勃，也印證群募貝果在群募領域的豐厚實力。

群募貝果執行長陳威光指出，經過2年的努力，群募貝果的營運已建立一定基礎，累積提案達160件，在各領域逐漸展現平台影響力，無論是出版、文創設計或社會創新類提案，都已做出代表性案例，像是台灣圖文繪本《包包流浪記》、Bestmade Stand 3原木螢幕架、以及近期「浪浪別哭」分店拓展計畫。

植基於橘子深耕遊戲的產業經驗，群募貝果的市場嗅覺敏銳，靈活串動集團資源，透過此次《舊遊戲時代》大獲成功，更證實群募貝果在遊戲類別的影響力。