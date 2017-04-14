4/14重要財經新聞一覽

2017-04-14 09:29

自由時報財經︰中國經濟成長趨緩 世銀估明年剩6.3%

世界銀行（World Bank）週四公布的報告指出，維持對東亞發展中國家的成長預估，並且預計中國在平衡國內經濟結構之際，今、明兩年經濟成長將持續減緩，2017年及2018年估計增速各為6.5%、6.3%。

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蘋果日報財經︰驚 大立光匯損近1股本

股王大立光（3008）昨日舉辦法說會，受到台幣升值重創，第1季匯損竟高達11.4億元，吃掉將近1個股本；不過在產能良率提高的情況下，第1季毛利率再飆新高達70.9%。展望第2季，執行長林恩平表示，4月營運將比預期好，5月營收也不會比4月差。

工商時報財經︰川普髮夾彎匯市暈眩

美國總統川普周三接受華爾街日報專訪時直言「美元太強」，並公開喊話希望聯準會（Fed）能維持低利率政策，且不排除提名葉倫連任Fed主席的可能性。

中國時報財經︰鑽石級SQF驗證 林鳳營鮮乳領先全台

味全公司從2015年8月起推動「食安三部曲」，至今歷時一年多徹底實踐「安心、透明、公開」的食安訴求，具體達成全產品溯源、配方簡單化、品質與國際接軌，是全台第一家也是唯一所有工廠全數通過全球堪稱「鑽石級」的SQF（Safe Quality Food；食品安全品質標準）驗證、全產線食安獲國際認可的食品公司，帶領台灣食品標準與品質邁向國際，且不斷創立里程碑！

經濟日報財經︰股王權王獲利 同受匯損衝擊

新台幣強升，衝擊股王大立光及權值王台積電首季獲利表現。大立光首季匯損達11.4億元，侵蝕每股獲利達8.5元；台積電首季毛利受匯率衝擊，少了逾24億元。台積電昨（13）日罕見抱屈，強調今年營收要上兆元，恐得中央銀行幫忙，才能順利達陣。

星島日報財經︰人幣貶值撐出口 中國上月重現貿盈

受惠國內外需求回暖、商品價格回升，加上去年首季基數較低，中國首季進出口表現遠勝預期。以美元計，3月出口按年增16.4%，創逾兩年新高，並帶動3月貿易順差增至239.25億美元，扭轉上月的貿赤局面；進口亦增20.3%，高於預期。分析指，人民幣貶值確對中國出口有一定幫助，有助出口增幅擴大。