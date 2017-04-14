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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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供需料趨平衡 世界油價持穩

2017-04-14  05:20

〔中央社〕世界油價今天幾乎持平，紐約與倫敦原油期貨價格都僅小漲，但本周油價收復了3月的失地還有餘，主因市場預期世界原油供應和需求接近平衡。

在紐約商品交易所，美國市場基準商品西德州中級原油期貨價格小漲7美分，收在每桶53.18美元。

倫敦市場北海布倫特原油期貨價格小漲3美分，收在55.89美元。

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標題：供需料趨平衡 世界油價持穩


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