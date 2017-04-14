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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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美股結束本周交易 三大指數收黑

2017-04-14  05:00

〔中央社〕華爾街股市今天收黑，結束因假日縮短交易時間的這一周。稍早傳出美國軍方在阿富汗對伊斯蘭國（IS）目標發動空襲，投下號稱「炸彈之母」的巨型炸彈。

美國股市明天逢耶穌受難日休市。

分析師表示，市場原就對敘利亞和北韓情勢感到憂心，美軍這項空襲行動有如雪上加霜，令一些投資人退場觀望。

道瓊工業指數終場下跌138.61點，或0.67%，收在20453.25點。

標準普爾500指數下跌15.98點，或0.68%，收在2328.95點；那斯達克指數下跌31.01點，或0.53%，收在5805.15點。

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