美股結束本周交易 三大指數收黑
2017-04-14 05:00
〔中央社〕華爾街股市今天收黑，結束因假日縮短交易時間的這一周。稍早傳出美國軍方在阿富汗對伊斯蘭國（IS）目標發動空襲，投下號稱「炸彈之母」的巨型炸彈。
美國股市明天逢耶穌受難日休市。
分析師表示，市場原就對敘利亞和北韓情勢感到憂心，美軍這項空襲行動有如雪上加霜，令一些投資人退場觀望。
道瓊工業指數終場下跌138.61點，或0.67%，收在20453.25點。
標準普爾500指數下跌15.98點，或0.68%，收在2328.95點；那斯達克指數下跌31.01點，或0.53%，收在5805.15點。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 全聯員工公開薪資單 網友看了全傻眼
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 聯航暴力逐客 王牌大律師：芝加哥市府也要負責
- 宜市萬人路跑 拜廟祈福熱身
- 豬哥亮調整呼吸 無出院打算
- 2前縣長站台 郝龍斌金門發表政見
- 《小檔案》KIPP 成功所需的品格
- 周孝安被笑「男版天心」 配對陳敬宣獲好評
- 寇特羅素加盟《星際異攻隊2》 導演美夢成真
- 「頂新」臭名遠播 集團悄悄停用
- 「年輕人很會花錢」徐重仁被譙翻
- ORIS亞洲首家形象店 江宏傑錶現輕熟魅力
- 掌台男籃帥印 周俊三「終戰」亞運
- 大佛你玩潮？ 這款賞櫻系列照笑壞網友…
- 石門水庫擬建排砂隧道 市府：恐釀水患
- 《媽媽，晚餐吃什麼》 府城風情搬上日本大螢幕
- 帶球婚？朴有天未婚妻自爆胖6.5公斤
- 改槍販毒暴力討債 「風飛砂」2角頭栽了
- 手會洩漏年齡 養膚要趁早
- 星爵不認性感 表白雷神美隊
- 宜蘭海灘2海龜擱淺亡 今晚解剖就地掩埋
- 暌違18年！公視學生劇展再闖坎城影展
- 週六客家桐花祭 估花開三成
- 新南向來台免簽 新增菲律賓
- 趙擎自爆背債多次輕生
- 「以後不會再發生」 聯航執行長再度道歉拒下台
- 獨家》帶槍闖過洛城安檢 美國烏龍女警桃機繳械
- 協助醫療後送 恆春人連署盼空勤總隊進駐機場
- 四月狂刷數據 林書豪漂亮收尾
- 克里斯現學現賣 唱中文生日快樂
- 虎年新生少 特色小學拚逆勢增班
- 長榮空服員染麻疹 在家隔離
- 司改分組會議》陳瑞仁欲變更議程 瞿海源怒嗆：我不幹了
- 李明哲案 中國國台辦跳針閃躲
- 少子化辦公室 拚1.6%生育率
- 火車上「露鳥」 女子錄影PO網警逮人
- 立院要求政府透過國際管道救人
- 高市酒駕傷亡數仁武去年奪冠 地方盼強力取締
- 郭瑤琪案 監院促提非常上訴
- 反飛行場領證 賽嘉部落將提訴願
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：美股結束本周交易 三大指數收黑
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分