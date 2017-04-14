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美軍首次動用巨型炸彈轟炸IS 威力僅次於核彈 懸宕20年的掩埋場該有答案了
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復活節長周末前 歐股同步收黑

2017-04-14  04:28

〔中央社〕歐洲主要股市今天同步收黑，投資人在復活節周末長假前縮減部位，對行情謹慎以對。

倫敦股市金融時報百種股價指數（FTSE 100）終場下跌0.3%，收在7327.59點。

法蘭克福股市DAX 30指數下跌0.4%，收在12109.00點；巴黎股市CAC 40指數下跌0.6%，收在5071.10點。

歐洲這三大股市本周末都將休市到17日，18日才恢復交易。華爾街股市明天也將休市。

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