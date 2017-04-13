威力彩摃龜！ 今彩539頭獎開出1注

2017-04-13 23:00

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（4月13日）開獎的第106000030期威力彩，頭獎摃龜；第106000088期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由台北市士林區社正路56號「湧金葫彩券行」開出。

第106000030期威力彩中獎號碼為：第1區「01、07、09、19、30、37」，第2區「04」。頭獎及貳獎均摃龜；參獎6注獲得，每注可得15萬元；肆獎共43注獲得，每注可得2萬元；伍獎共235注獲得，每注可得4000元；陸獎共1705注獲得，每注可得800元；柒獎共3082注獲得，每注可得400元；捌獎共1萬7383注獲得，每注可得200元；玖獎共2萬2114注獲得，每注可得100元；普獎共3萬8020注獲得，每注可得100元。

第106000030期38樂合彩中獎號碼為「01、07、09、19、30、37」，五合摃龜；四合8注中獎，每注可得6萬7500元；三合共128注中獎，每注可得5750元；二合共2877注中獎，每注可得750元。

第106000088期今彩539中獎號碼為「10、29、30、35、38」，頭獎1注中獎，可獲得800萬元；貳獎共153注獲得，每注可得2萬元；參獎共5859注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5699注獲得，每注可獲得50元。

第106000088期39樂合彩中獎號碼為「10、29、30、35、38」，四合槓龜；三合共151注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5986注中獎，每注可得1125元。

第106000088期3星彩中獎號碼為「473」，正彩共19注中獎，每注可獲得1萬2500元。

第106000088期4星彩中獎號碼為「4863」，正彩共6注中獎，每注可獲得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」