威力彩、今彩539 開獎囉！
2017-04-13 20:54
〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：01、07、09、19、30、37，第二區：04。
38樂合彩：01、07、09、19、30、37。
今彩539：10、29、30、35、38。
39樂合彩：10、29、30、35、38。
3星彩：473。
4星彩：4863
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 萬安演習街道變空城 正妹飆車被攔高喊「快到了！」
- 日明治神宮遭潑液 警方確定2中國女涉案
- 侵入私處喬尾椎 整復師另犯醫師法
- 女慣犯藥妝店行竊 失風拒捕扯警遭逮
- 遊客搭船七美靠岸落海 眾人合力推船救人上岸
- 川普當家後 普廷：美俄關係惡化
- 暴力驅離乘客 聯航空服員：其實受傷可避免
- NFC手機一卡通啟用 跨入手機行動支付
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 裘莉被爆密謀閃婚從商男友 小布袂爽啦
- 美航母算什麼？北韓迎「太陽節」大學生開心彩排
- 分級醫療新制 轉診1個月內回診4次不加費
- 台英互動頻繁 蔡英文：盼簽署自由貿易協定
- 長官站棚內說話 300警淋雨聽訓
- 「咖啡王子」視長輩如親 獲選績優役男
- 高雄酒駕慣犯 撞哭3歲女童
- 安心亞追酷玩 包車朝聖
- 試院通過「連戰條款」 副總統月退金天花板18萬
- 花蓮機場復活！ 曼谷-花蓮暑假直飛
- 情迷書香日 23日台中公園千人展讀
- 球衣銷售榜 柯瑞當一哥
- 募嬰幼兒物資 來了許多新貨
- 兒子養了14年 驚覺妻偷警官生的
- 曾傳是天甯戀小三 白百何「前科」多
- 空汙嚇人 空氣清淨空調對抗PM2.5
- KMT「最有為的年輕人」讚徐重仁：動機良善....
- 司改分組決議》評鑑司法官 人民可直接提案
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 台東縱谷梅子 減產8成
- MLB》這樣也行？殷仔隊友超詭異的生涯首安（影音）
- 黃金五分鐘AED救命 澎湖首例病患謝恩人
- NCC警告後 華視黃金時段改播台劇
- MLB》「怪力男」雙響砲 球迷跳進水池搶球（影音）
- 莿桐溪底中排結構破損 擬年底前改善
- 那些小孩大哭的「超合理」原因 竟然連這種理由也能哭？
- （影音）林明禎親娘太正 粉絲暴動惹
- 用學習反轉人生 方姿晴錄取5所國立研究所
- 改槍販毒暴力討債 「風飛砂」2角頭栽了
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：威力彩、今彩539 開獎囉！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分