威力彩、今彩539 開獎囉！

2017-04-13 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕今天（4月13日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：01、07、09、19、30、37，第二區：04。

38樂合彩：01、07、09、19、30、37。

今彩539：10、29、30、35、38。

39樂合彩：10、29、30、35、38。

3星彩：473。

4星彩：4863

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」