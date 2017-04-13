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樂陞恐下櫃 補繳財報最後期限5月17日

2017-04-13  19:37

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會今天表示，樂陞公司已經連續兩季未如期申報財報，且於去11月17日停止交易;依規定，若樂陞在5月17日之前、仍交不出財報，將宣告40天後下櫃（6月16日）。

金管會證期局副局長張振山指出，截至今年3月31日為止，應申報上市櫃公司共1630家，除上市公司「台一國際」及上櫃公司「樂陞」未如期出具2016年度財務報告外，其餘公司均於規定期限內完成公告申報。

在樂陞部分，張振山說明，該公司不僅去年第三季財報未如期申報、也未申報去年全年財報;由於樂陞在11月17日停止交易，依規定，若在6個月內，也就是5月17日前無法補交財報，就會宣告下櫃。至於下櫃日期為宣告後的40天，也就是6月16日。

另一家未如期申報的台一國際，張振山說，該公司4月7日已經停止交易，而證期局也發文要求台依國際儘快補申報財報；若無法在6個月內補繳，10月6日就會被宣告下市，至於下市日期同為40天後。

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  • 證期局副局長張振山表示，樂陞補交財報最後期限日是5月17日，逾期就宣告下櫃。（記者王孟倫攝）

    證期局副局長張振山表示，樂陞補交財報最後期限日是5月17日，逾期就宣告下櫃。（記者王孟倫攝）

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標題：樂陞恐下櫃 補繳財報最後期限5月17日


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