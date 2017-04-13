宏達電「DeepQ」 奪國際醫學競賽XPRIZE亞軍殊榮

2017-04-13 19:38

〔記者王憶紅／台北報導〕宏達電HTC（2498），宣布HTC健康醫療事業部攜手台灣產學創新研發團隊Dynamical Biomarkers Group（以下簡稱『動態生醫指標團隊』），獲頒Qualcomm Tricorder XPRIZE的亞軍殊榮，成功挑戰利用先進的移動裝置、無線與醫療技術及人工智慧，研發出可以正確診斷13項健康狀況及5種基礎生命徵象之輕薄、無線傳輸的創新醫療檢測設備。

HTC健康醫療事業部協同動態生醫指標團隊研發的「DeepQ」行動健康照護檢測儀（以下簡稱『DeepQ』），在來自全球38個國家、超過300個團隊提案的激烈競爭中，成功擊敗入圍的其他28支隊伍勇獲亞軍。DeepQ是一台重量小於5磅、檢測準確率極高且方便消費者在家、或護士於診所使用之先進的行動健康照護檢測儀。

此團隊是於2013年由哈佛大學教授暨中央大學生醫理工學院院長的彭仲康博士成立，並由HTC健康醫療事業部總經理張智威協同帶領。這個跨領域、跨校也跨產業合作團隊是由臨床醫師、研究員、科學家以及工程師所組成，人員分別來自HTC、中央大學、台灣大學生醫研究小組、台大醫院、清華大學、成功大學、台北醫學大學、壢新醫院與國泰綜合醫院。

HTC董事長暨執行長王雪紅表示，動態生醫指標團隊所研發的DeepQ，是跨越產學內外合作的良好見證。該團隊明確地展現出他們對醫療領域、醫療技術的深入掌握，及精密設備的精準設計與高品質的製造能力。HTC非常認同XPRIZE基金會此次的Tricoder競賽，藉由科技將醫療品質傳遞至無遠弗屆的偉大理念。在此也誠摯地恭喜入圍最後階段的團隊，以及感謝高通在此項改善人類生活競賽計畫的贊助。

國立中央大學校長周景揚博士表示，緊密的跨產學合作，是挺進此項人類史上最大醫學競賽的重要關鍵。根據US. News & World Report的近期報導，中央大學在台灣的排名為第四，是憑藉深厚的學術研究能力及專業素養而能在比賽中脫穎而出。