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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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新光紡織將現金減資50％

2017-04-13  17:20

〔記者陳柔蓁／台北報導〕新光紡織（1419）宣布，為調整資本結構及提升股東權益報酬率，即將進行現金減資退還股款，幅度50％、每千股退還五千元，加上0.456元現金股利，今年持有一張股票的股東可以抱回5456元。這是新紡成立逾一甲子以來首度進行現金減資。

新紡去年營收13.4億元、年增20.3％，毛利率22.8％、年增4.02個百分點，每股盈餘0.52元，將發放0.456元現金股利。新紡產品別分佈：布60％、品牌成衣20％、租賃收入20％。新紡總經理邱錦發指出，未來規劃產品走向時尚、戶外、運動各佔三成。

新紡三月營收1.25億元、年增20.4％，第一季營收3.51億元、年增15.5％，表現優於同業。

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  • 新紡總經理邱錦發。（記者陳柔蓁攝）

    新紡總經理邱錦發。（記者陳柔蓁攝）

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2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
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