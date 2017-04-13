陳繼仁遺孀黃裖予 請辭國碩與碩禾董事、執行長

2017-04-13 17:34

〔記者張慧雯／台北報導〕國碩（2406）與碩禾（3691）下午突然發出重大訊息，已故國碩與碩禾董座陳繼仁遺孀黃裖予，原接任董事席次且擔任碩禾執行長，但今日下午宣布請辭，面對外界揣測，國碩與碩禾董事長陳繼明表示，黃裖予主要是為了專心照顧正在念高二的二兒子，也想趕快把論文寫完，才會請辭。

陳繼明指出，黃裖予在董事會上表示，因小孩在讀高中（高二），要顧及小孩成長，想暫時專心照顧，此外，自己念的清大EMBA也要寫論文，希望把家事、私事告個段落，有需要再回到職場，而董事們紛紛建議可以兩邊兼顧，但黃裖予堅持要把事情做好，不可一心二用。