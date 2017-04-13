三貝德競拍加權平均得標價格143元 訂定承銷價85元
2017-04-13 16:57
〔記者張慧雯／台北報導〕三貝德（8489）今（13）日順利完成競價拍賣股數1700張作業開標，最低得標價格為140元、最高得標價格為206元，得標加權平均價格為143元。此次三貝德競拍合格投標量8,027張，總得標289件、得標量1,700張、得標總金額約2.44億元。
三貝德將於4月27日掛牌上櫃，三貝德配合上櫃前公開申購承銷辦理現金增資發行普通股2,500張，每股面額新台幣10元，公開申購張數為425張，而辦理公開申購的承銷價格為85元，公開申購期間為4月17日至4月19日。
三貝德表示，台灣數位教育在整體教育市場滲透率保持提升趨勢，是公司營收再創新高的主要關鍵，2017年首季營收達新台幣1.73億元，改寫單季營收創歷史同期新高記錄，並較去年同期成長7.59%。
三貝德為積極提升既有數位教育市占率基礎，在去年首度嘗試跨入電子商務行銷布局推出超會考APP，自去年下半年推出以來大幅吸引網路免費會員數達15萬人，凸顯數位教育趨勢已逐漸受到消費者重視，隨著未來三貝德在國中與高中課程教材內容升級、以及強化雲端後台學習平台系統導入，將有助於未來免費會員轉換率的大幅提升，創造2017年保持強勁成長動能。
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