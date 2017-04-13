新台幣強升 收盤勁揚2.31角

2017-04-13 16:29

〔記者吳佳蓉／台北報導〕受美國總統川普一席「美元太過強勢將損及經濟」言論，國際美元大跌，韓幣走高，帶動今日新台幣勁揚2.31角，終場以30.325元兌1美元作收，匯價連3升，創半個月新高，單日升幅逾半個月最大。台北外匯經紀公司成交量8.61億美元。

外匯交易員表示，美媒報導，川普12日表示，美元現在太強勢，最終將有害，對美國經濟造成損害，同時並表示不會將中國列為匯率操縱國。此言一出，國際美元應聲走貶，韓元轉而走強，加上早盤外商銀大幅拋匯，帶動新台幣勁揚。

外匯交易員指出，新台幣早盤開高走高，開盤即大漲1.46角，盤中一度漲破3角，午盤暫以30.284元作收，大漲2.72角；下午隨出口商進場買匯，壓抑台幣升幅，終場以30.325元兌1美元作收，升值2.31角。

今日新台幣以30.41元兌1美元開出，最高30.231元，最低30.428元，終場以30.325元作收，升值2.31角。