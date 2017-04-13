經營模式落差大 台積電：不會競標東芝案

2017-04-13 16:29

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今表示，該公司有評估過是否競標日本東芝案，但因產業或公司的經營模式落差大，且若標到對台積電好處不大，最後決定不出價，也就是不參與競標。台積電並強調，評估過程從來沒有想要跟其他廠商合作。

台積電共同執行長魏哲家對法人也回應，該公司絕對不會進入標準型記憶體領域。