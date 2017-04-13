經營模式落差大 台積電：不會競標東芝案
2017-04-13 16:29
〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今表示，該公司有評估過是否競標日本東芝案，但因產業或公司的經營模式落差大，且若標到對台積電好處不大，最後決定不出價，也就是不參與競標。台積電並強調，評估過程從來沒有想要跟其他廠商合作。
台積電共同執行長魏哲家對法人也回應，該公司絕對不會進入標準型記憶體領域。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 立委踢爆 故宮前副院長疑竄改公文拿訴訟補助
- 台積電南科設廠 台水向張忠謀保證供水沒問題
- 攔截北韓導彈 美國在西太平洋集結16艘神盾艦
- 縣地可標售、設定地上權 台東市精華區處分案過關
- 「我很會花錢，但不去全聯花」 全聯廣告被瘋狂惡搞
- 義帥哥高舉菲律賓男 秀肌被轟到爆
- 疑為墨西哥幫派犯案 從飛機上把人丟下來...
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 聯航挨批「向錢道歉」！ 濺血班機乘客全額退款
- 俄否決安理會對敘化武攻擊決議
- 進口蔬果查驗 日農藥殘留最多
- 紅葉村、愛國蒲 颱風受災戶遷建動土
- 看電影學基改 國小童開始「搞非基」
- MLB》安德森7K、維拉開轟 釀酒人送藍鳥5連敗
- 藍營黨魁之爭有賄選？詹啟賢：樁腳很難講
- 車手投誠？ 騙了560萬被逮稱想當「防詐顧問」
- 植草磚損車胎 中市擬加強綠化、防撞警示改善
- 月亮歌后癱瘓37年 蔡英文余天送暖12萬
- 檢察官改為「行政官」 吳文忠批：會自食惡果
- MLB》5.1局封鎖洛磯 李伊奪生涯首勝
- 台鐵媒合訂票 隔4月才通知
- S.H.E第一個媽 Ella水中卸貨
- 自由廣場》聯航事件扯種族歧視？
- 愛情長跑8年 孫耀威終結王老五「係真的」
- 後壁之美攝影比賽票選 投票抽禮券
- 臉書辱姐「只要錢到位，什麼姿勢都會」判刑
- 醫病》春夏交替躁鬱症好發 醫師提醒多注意
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 No surprise that Trump-Xi talks featured Taiwan
- 鼓勵轉乘 北市微笑單車研議前30分鐘免費
- 酷玩桃園演唱 機捷加開22班次、疏運1.2萬人次
- 台糖釋地 太平產業園區5月開發
- 中部以北今晨低溫16度 各地仍有局部雨
- 德安航空飛蘭嶼班機 偏離跑道衝撞護欄
- 歌迷怨散場動線差 像演屍速列車
- 日職》巨人守備凸槌 跑者被牽制反而上二壘（影音）
- 欠債近億反控逼簽本票 法官判債主無罪
- 三鶯水資中心、三鶯二橋 拚暑假完工
- 藝術光點 學童用繽紛色彩畫美家鄉出
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：經營模式落差大 台積電：不會競標東芝案
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分