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董事提名爭議不斷 大同總座親上火線釋疑

2017-04-13  16:21

〔記者李靚慧／台北報導〕大同（2371）董事提名爭議不斷，總經理林郭文艷今日親上火線，公開澄清外界的質疑，強調受理股東提名董事、獨董候選人，董事會是依公司法規定進行形式審查，並無外界指稱的「大同條款」，一切守法合規。

大同公司與桃園市政府合作，於桃園地區設置全台第一口埤塘太陽光電系統，今日（4/13）舉行啟用典禮，雖然近來董事改選爭議不斷，但大同董事長林蔚山、總經理林郭文艷仍出席參與。

會後林郭文艷有備而來，針對近來大同公司小股東頻頻質疑的董事提名審查爭議、大同長年虧損等批評，一一予以駁斥。

林郭文艷指出，大同董事會是依公司法及主管機構的規定，進行董事提名的形式審查，他強調這是所有上市櫃公司依法辦理的制度，並沒有「球員兼裁判」。只要被提名人確實文件不齊備，依法不能列入董事候選人，這也是所有上市櫃公司依法辦理的制度，強調大同「守法合規、依法審查」。

至於大同經營團隊遭外界抨擊，長年持續虧損、未配發股利，林郭文艷坦言，先前是因為轉投資面板、太陽能等產業，造成鉅額投資損失，因而拖累集團獲利。但林郭文艷表示，包括華映在內的子公司，去年第4季起營運已改善，今年第1季的獲利表現，更優於去年第4季，他強調，待今年股東會後發布的第一季季報，就會讓股東看到具體成果。

不過，對於小股東欣同公司質疑，大同董事會面對通達案，未有積極作為，欣同董事長林宏信甚至揚言進入董事會後，要向林蔚山追討22億元，對此，郭文艷不願對此再做回應，表示昨日已發聲明稿澄清。

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  • 大同總座親上火線，林郭文艷：依公司法審查、守法合規（記者李靚慧攝）

    大同總座親上火線，林郭文艷：依公司法審查、守法合規（記者李靚慧攝）

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