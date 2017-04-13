不操心個人去留 漢翔董座廖榮鑫：對公司有信心
〔記者王憶紅／台北報導〕漢翔今日召開法說會，董事長廖榮鑫去留問題，也成為法人關注焦點，對市場傳聞，廖榮鑫不避諱的侃侃而談，他說，漢翔的領導人不重要，執行團隊比較重要，對漢翔公司非常有信心，個人去留問題不在這討論，不用操心。
3月底傳出廖榮鑫將在4月去職，廖榮鑫說，這消息只傳2天，而根據1994年吉姆．柯林斯（Jim Collins）和傑里．波拉斯（Jerry I．Porras）的暢銷書《基業長青—企業永續經營的準則》（Built to Last: Successful Habits of Visionary Companies）強調，對一個企業而言，一群聰明的人在維持現狀的基礎上，敢於進行創新嘗試，比擁有一個有魅力的領袖更重要，而擁有一個核心的理念並為之奮鬥，則是企業持續成長的關鍵所在。
廖榮鑫說，公司領導人不重要，執行團隊比較重要，對公司非常有信心，個人去留不在這討論，也不用操心。
廖榮鑫在法說會上指出，航太產業是高附加價值、訂單能見度長的產業，目前公司累積在手訂單約有千億元左右，在大約170個專案當中，漢翔不僅已經調整業務組合，而且持續積極爭取暢銷機種業務，已經成功爭取到A-320 機腹整流罩、B-737及B-787各項零組件、C-Series等，並獲B-737 Max升降舵複材件、Leap及LM-9000發動機零件等業務，經營團隊更會不斷努力爭取新的業務。
廖榮鑫表示，為迎合市場需求、滿足爭取到的暢銷機種業務、維繫自有產品服務和建立核心關鍵技術能量，從前年開始投資興建的「發動機機匣三廠」、為空中巴士製造A320 neo機腹整流罩所設計的「複材中心#19廠」，以及專供空軍F-16 戰機性能提升需求而興建的「F-16戰機性能提升維修棚廠」等三個擴廠計畫，現在都已經落成啟用，未來將依照原先計畫開始貢獻營收。同時，「精進體質、提升競爭」更是滿足客戶在品質、交期和成本的要求之下，務必積極推動「精實生產」和「工業4.0」等具體作為，俾提升效率，降低成本。
在國防業務方面，廖榮鑫說，「國防需求、國防自主」向來都是一個國家發展航空科技的基礎。目前，政府將國防產業納編五大創新產業，就是希望打造出產業創新的驅動力，為臺灣下一世代注入新的成長動能。
廖榮鑫表示，今年2月中科院與空軍簽訂「新式高教機委製協議書」，並同時和本公司簽訂「合作備忘錄」，正式確定未來66架新式高教機將由漢翔研發及製造。對漢翔而言，本案將是「臺灣航太產業、人才與技術的整體發展與世代傳承」的使命。
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