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台積電：10奈米製程 下半年達營收比重一成

2017-04-13  16:21

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工龍頭廠台積電（2330）今法說會中，對先進製程展望樂觀，尤其10奈米製程帶動下半年成長可期，共同執行長魏哲家表示，已量產的10奈米製程預計今年下半年可占達一成的全年營收比重。

魏哲家也指出，10奈米導入竹科與中科廠區大量生產，估計共有13個客戶、15個產品設計定案（Tape out），預計今年下半年可達到一成營收比重。

7奈米也接續量產，魏哲家表示，7奈米首度採EUV，預計明年量產，加強版7+奈米製規劃2019年下半年量產。5奈米製程則預計2019年第二季開始導入試產，2020年量產。

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  • 台積電表示，已量產的10奈米製程，預計今年下半年可占營收比達一成。（資料照，記者洪友芳攝）

    台積電表示，已量產的10奈米製程，預計今年下半年可占營收比達一成。（資料照，記者洪友芳攝）

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