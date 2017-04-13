「能源之丘」回饋金僅10％ 議員質疑讓利太多

2017-04-13 15:47

〔記者張議晨／台北報導〕北市府推動「能源之丘」計畫，在福德坑掩埋場打造太陽能發電園區，廠商每年提供售電收入10％作為土地使用回饋金，預計可為市庫增加千萬收入。台北市議會今日進行警政衛生部門質詢，台北市議員吳世正質疑，市府捨棄原有公用房地使用辦法不用，卻另訂「北市公有房地設置太陽光發電設備使用辦法」，導致市庫收入大減，合約期間至少損失1700多萬。「是不是怪怪的？」

吳世正指稱，依照目前「北市公有房地使用辦法」及「北市市有土地出租出金計收標準」計算，福德坑掩埋場土地使用費每年約270萬元，若依合約期計算，市府約可增加2600多萬收入。

此外，桃園、金門的廠商售電回饋為25％，營運20年後設備還無償贈與地方政府。吳世正說，台北市僅要求10％回饋，甚至合約期滿後要求廠商拆除設備並回復原狀。他質疑，辦法差人一截，連回饋也差人一截，到時候設備還要拆除，「市府未免讓利讓太多」。

對此，環保局長劉銘龍回應，新北回饋金為7％、宜蘭則為5％，北市因陽光效力沒中南部好，所以回饋金是採區域平均計算，且太陽能設備會鏽蝕、損毀，若贈與北市，修繕費用恐會無法負擔，才沒在合約中訂定。

但這番回應卻遭吳世正批評是「拿爛的來比」。他指出，桃園是中南部嗎？為何桃園能爭取到25％，北市只能拿10％，且合約期滿還要拆除回復，未來能源之丘2期計畫，應提高回饋金比例，或是比照外縣市檢討合約內容。劉銘龍則短回應「謝謝議員」。