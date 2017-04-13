新創經驗分享 以色列X矽谷論壇下週登場
2017-04-13 15:35
〔記者王駿杰／新竹報導〕為提供新竹在地新創業者、新竹科學園區及中小企業廠商創新創業新知，新竹市政府、工策會與駐台北以色列經濟文化辦事處等單位合作，將於下週五邀請駐台北以色列經濟文化辦事處經貿處長葉嵐（Ran Yehezkel） ，及中經合創投合夥人陳儀雪，分享以色列及矽谷的新創經驗。
市府、工策會與駐台北以色列經濟文化辦事處今天舉行「新竹+大師相對論：以色列X矽谷新創經驗分享論壇」宣傳記者會，市長林智堅說，這是一場結合全球3大矽谷的創新經驗（台灣矽谷、美國矽谷及中東矽谷），透過知識交流，縮短創新、創業的時程與成本，歡迎民眾踴躍報名。
林智堅說，成功創業與中小企業轉型升級的關鍵，在於如何取得資金的挹注及貴人的相助，而創投基金正好可以扮演資金投資及人脈引薦的雙重角色。
因此，今年「新竹+大師相對論：以色列X矽谷新創經驗分享論壇」，特別邀請美商中經合創投公司合夥人陳儀雪，從投資人的角度，和新創業者分享，創投如何評估新創募資案，及未來的商業發展趨勢，為新創業者吸引創投投資打開一扇機會之窗，並運用創投基金豐富的全球資源，協助在地新創業者及中小企業鏈結國際。
此外，林智堅說，不怕失敗、勇於嘗試是新創業者成功的關鍵，以色列國土面積雖不大，卻憑藉著堅毅的韌性，創造許多在全球具有影響力的新創公司，當天會中也將由駐台北以色列經濟文化辦事處葉嵐（Ran Yehezkel），為新竹市民解開以色列的新創秘密。
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