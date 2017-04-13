良率提升 大立光首季毛利率70.93％創新高 EPS 36.41元
2017-04-13 15:03
良率提升，抵消首季淡季以及台幣匯率對毛利率衝擊，大立光首季毛利率衝上70.93%，EPS 36.41元。大立光今日由執行長林恩平親自主持線上法人說明會。（記者陳梅英攝）
〔記者陳梅英／台北報導〕大立光（3008）在良率持續改善下，抵消首季淡季以及台幣匯率對毛利率衝擊，大立光今日舉辦法人說明會，首季營收108.07億元，季減31%，毛利率卻衝上達70.93%，高於去年第四季，創下歷史新高，每股稅後盈餘36.41元，表現優於預期。
大立光表示，首季匯兌損失仍有高達11.4億元，毛利率部分雖然有負面因素包括營收規模減少、台幣匯率問題，但因良率改善，首季毛利率可以維持與去年第四季相當水準，大立光去年第四季毛利率為70.65%。
大立光首季鏡頭出貨以營收來看，千萬畫素達70-80%，800萬畫素達10-20%，500萬畫素約0-10%。
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