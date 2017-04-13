台積電估第2季營收季減逾8％ 下半年強勁

2017-04-13 15:03

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工台積電（2330）今天舉行法說會，釋出營運展望，受淡季與客戶庫存調整影響，第二季營運將續下滑，以美元對台幣30.5元的匯率計算，預估第2季營收約2130到2160億元區間，季減8.93％到8.29％創低點，毛利率約介於50.5％到52.5％之間，營業利益率為39％到41％；台積電第二季營運雖續下滑，但預告下半年將轉強勁。

台積電法說會由共同執行長劉德音、魏哲家與財務長何麗梅共同主持。會中指出，今年半導體產值年增4％不變，但晶圓代工產值由年增7％下修到5％，台積電營收年增5％到10％也不變。