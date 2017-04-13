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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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台積電估第2季營收季減逾8％ 下半年強勁

2017-04-13  15:03

〔記者洪友芳／台北報導〕晶圓代工台積電（2330）今天舉行法說會，釋出營運展望，受淡季與客戶庫存調整影響，第二季營運將續下滑，以美元對台幣30.5元的匯率計算，預估第2季營收約2130到2160億元區間，季減8.93％到8.29％創低點，毛利率約介於50.5％到52.5％之間，營業利益率為39％到41％；台積電第二季營運雖續下滑，但預告下半年將轉強勁。

台積電法說會由共同執行長劉德音、魏哲家與財務長何麗梅共同主持。會中指出，今年半導體產值年增4％不變，但晶圓代工產值由年增7％下修到5％，台積電營收年增5％到10％也不變。

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  • 台積電今日辦法說會，由共同執行長魏哲家、劉德音與財務長何麗梅（左起）共同主持。（記者方賓照攝）

    台積電今日辦法說會，由共同執行長魏哲家、劉德音與財務長何麗梅（左起）共同主持。（記者方賓照攝）

  • 台積電今日法說會現場情況。（記者方賓照攝）

    台積電今日法說會現場情況。（記者方賓照攝）

  • 台積電今天舉辦法說會。（記者洪友芳攝）

    台積電今天舉辦法說會。（記者洪友芳攝）

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