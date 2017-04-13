中國黑心磁磚滿天飛 冠軍董座懸賞2千萬喊抓

2017-04-13 14:21

〔記者張慧雯／台北報導〕近年來中國磁磚走私進口情況嚴重，市面上中國黑心磁磚滿天飛，陶瓷公會理事長兼冠軍磁磚董事長林榮德今日宣布，多年來致力於抓非法進口的中國磁磚，導致不法業者心生不滿，造謠冠軍也使用黑心中國貨，為此，冠軍懸賞兩千萬元抓非法進口的中國貨，即便是旗下經銷商違法，也將取消經紀權。

冠軍磁磚董事長林榮德表示，不法業者不斷在台灣市場上誤導消費者，且散佈不實謠言「冠軍磁磚在台灣的貨源也是中國製產品」，實在是氣到讓人跳腳，也因此懸賞2000萬元，只要有證據證實冠軍非法進口中國磁磚，冠軍就將頒給這筆大額獎金，且旗下的經銷商若有違法偷偷販售中國磁磚，也將取消經銷權。

冠軍建材集團也鄭重聲明「凡在台灣買到冠軍磁磚、馬可貝磁磚，一定都是在台灣生產製造，同時也呼籲消費者購買磁磚時，一定要翻開磁磚背面，查看是否有清楚logo品牌及MADE IN TAIWAN產地證明，施工時也可以查驗磁磚外箱包裝是否印有MIT logo，多一份注意就能防堵非法磁磚流入你家，影響家人安全。

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