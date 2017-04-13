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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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三大法人買超10億 外資買超10億

台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣10.27億元。（資料照，記者王藝菘攝）

2017-04-13  15:06

〔即時新聞／綜合報導〕台股集中市場三大法人外資、自營商買超，投信賣超，合計買超新台幣10.27億元。

外資今天買超10.66億元，投信賣超4.03億元，自營商買超3.64億元。三大法人合計買超10.27億元。

台股今天漲19點，收在9836.68點，成交值新台幣856.05億元。

106年04月13日 三大法人買賣金額統計表（元）
單位名稱 買進金額 賣出金額 買賣差額
自營商（自行買賣） 1,242,274,360 1,098,996,819 143,277,541
自營商（避險） 3,818,479,550 3,597,694,068 220,785,482
投信 842,428,130 1,245,383,477 -402,955,347
外資及陸資 19,799,782,771 18,733,102,221 1,066,680,550
合計 25,702,964,811 24,675,176,585 1,027,788,226

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