| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
花蓮豐濱釣客落海 救起時命危送醫 懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

大盤：新台幣強升拉抬 台股小漲19點

2017-04-13  13:44

〔記者卓怡君／台北報導〕國際市場氣氛不佳，美股持續拉回，沒想到美國總統川普直批美元太強，帶動新台幣一早就出現急升，外資熱錢再度湧入台股，鴻海（2317）帶領蘋概股扮演今日多頭部隊，企圖反攻月線，無奈功虧一簣，收盤小漲19.00點，收在9836.68點，成交量約856.06億元。

道瓊指數面臨回測季線壓力，南北韓局勢不安，今日台積電（2330）、大立光（3008）雙王將在下午召開法說會，市場對首季匯損與後市展望屏息以待，台股內外夾擊，上檔壓力重重。

鴻海在外資連日買超下，今日再度登高一呼，盤中再創波段新高，面板雙虎因中國禁韓轉單、韓鮮危機，早盤一度強勢，但虎頭蛇尾；PCB族群持續成為法人焦點，美系外資出具最新報告看好PCB台郡（6269）、欣興（3037）受惠iPhone 8，股價帶量上攻，欣興更創近2年新高；反觀先前強勢的二線光學族群、矽晶圓相關個股賣壓出籠，表現相對弱勢。

法人指出，國際局勢不穩，美國費城半導體指數跌破季線，台灣電子股短線承壓，台股在跌破月線後未能快速有效站上，反彈缺乏動能，建議多看少做。

廣告
  • 國際市場氣氛不佳，美股持續拉回，沒想到美國總統川普直批美元太強，帶動新台幣一早就出現急升，外資熱錢再度湧入台股，鴻海（2317）帶領蘋概股扮演今日多頭部隊，企圖反攻月線，無奈功虧一簣，收盤小漲19.00點，收在9836.68點，成交量約856.06億元。台股示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

    國際市場氣氛不佳，美股持續拉回，沒想到美國總統川普直批美元太強，帶動新台幣一早就出現急升，外資熱錢再度湧入台股，鴻海（2317）帶領蘋概股扮演今日多頭部隊，企圖反攻月線，無奈功虧一簣，收盤小漲19.00點，收在9836.68點，成交量約856.06億元。台股示意圖。（資料照，記者王孟倫攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 台股
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：大盤：新台幣強升拉抬 台股小漲19點


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.