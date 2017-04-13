大盤：新台幣強升拉抬 台股小漲19點

2017-04-13 13:44

〔記者卓怡君／台北報導〕國際市場氣氛不佳，美股持續拉回，沒想到美國總統川普直批美元太強，帶動新台幣一早就出現急升，外資熱錢再度湧入台股，鴻海（2317）帶領蘋概股扮演今日多頭部隊，企圖反攻月線，無奈功虧一簣，收盤小漲19.00點，收在9836.68點，成交量約856.06億元。

道瓊指數面臨回測季線壓力，南北韓局勢不安，今日台積電（2330）、大立光（3008）雙王將在下午召開法說會，市場對首季匯損與後市展望屏息以待，台股內外夾擊，上檔壓力重重。

鴻海在外資連日買超下，今日再度登高一呼，盤中再創波段新高，面板雙虎因中國禁韓轉單、韓鮮危機，早盤一度強勢，但虎頭蛇尾；PCB族群持續成為法人焦點，美系外資出具最新報告看好PCB台郡（6269）、欣興（3037）受惠iPhone 8，股價帶量上攻，欣興更創近2年新高；反觀先前強勢的二線光學族群、矽晶圓相關個股賣壓出籠，表現相對弱勢。

法人指出，國際局勢不穩，美國費城半導體指數跌破季線，台灣電子股短線承壓，台股在跌破月線後未能快速有效站上，反彈缺乏動能，建議多看少做。