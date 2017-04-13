台股收盤上漲19.00點 報9836.68點
2017-04-13 13:40
〔即時新聞／綜合報導〕台北股市今天收盤上漲19.00點，漲幅0.19％，報9836.68點，成交金額為856.05億元。
櫃買指數今天收盤下跌0.76點，報133.18點，成交金額為292.83億元。
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