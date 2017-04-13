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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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北台最多待售建案在中壢 高達88個建案同時賣

2017-04-13  12:20

〔記者徐義平／台北報導〕根據《住展》調查2016年北台灣各行政區內待售新建案數量，竟有兩個行政區待售建案數超過80個，分別是桃園市中壢區、新竹縣竹北市，待售個案數各約88個、80個，第三多則是桃園市桃園區，也有68個待售建案。《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，建案集中的區域雖都擁有重大建設題材，但因重劃區推案量大，在客源遭嚴重稀釋的情況下，只能用降價或提升建築品質等策略來突圍。

自從2014年中壢取代竹北，成為北台灣待售建案數量最多的行政區後，迄今已連續苦坐三年冠軍，待售建案數量更在2015年達到最高峰。中壢目前推案集中在舊市區、內壢、過嶺與青埔等地，近來部份建案因價位下修吸引買方出手，成交已經回溫，待售建案數量緩步下降，今年三月已降至剩80個。

竹北則有縣治一、二、三期和台科大重劃區，以及高鐵特定區龐大的土地提供開發，再加上近年又有不少小型重劃區加入開發行列，新建案源源不斷，待售數量居高不下，去年建案數量微幅上升至80個。

連二年以68個建案數居第三名的桃園，去年舊市區與中正藝文特區大走讓利風，部份建案得已順利完銷，但因中路與經國等二大重劃區推案湧現，待售建案數量仍維持在高檔水準。

若單看大台北地區，那麼去年待售建案數量最多的行政區依序是淡水48個、林口42個、新莊39個；待售數量最少的萬里，建案數掛蛋。

淡水也連續三年蟬聯大台北待售建案最多的地區，但2016年待售建案數量降至48個，今年更降至43個，明顯比前二個年度減少許多；主因是去年來淡海新建案普遍降價，一字頭建案紛紛出現，買三房加車位總價可壓在千萬以內，低總價帶在大台北地區相當具有競爭力，因此成交熱絡，完銷撤場的建案增多，待售建案數量已快速下滑。

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  • 根據《住展》雜誌調查，中壢成為北台灣待售建案數量最多的行政區後，迄今已連續苦坐三年冠軍。圖為中壢SOGO商圈。（記者徐義平攝）

    根據《住展》雜誌調查，中壢成為北台灣待售建案數量最多的行政區後，迄今已連續苦坐三年冠軍。圖為中壢SOGO商圈。（記者徐義平攝）

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