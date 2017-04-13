北台最多待售建案在中壢 高達88個建案同時賣
2017-04-13 12:20
〔記者徐義平／台北報導〕根據《住展》調查2016年北台灣各行政區內待售新建案數量，竟有兩個行政區待售建案數超過80個，分別是桃園市中壢區、新竹縣竹北市，待售個案數各約88個、80個，第三多則是桃園市桃園區，也有68個待售建案。《住展》雜誌企研室經理何世昌表示，建案集中的區域雖都擁有重大建設題材，但因重劃區推案量大，在客源遭嚴重稀釋的情況下，只能用降價或提升建築品質等策略來突圍。
自從2014年中壢取代竹北，成為北台灣待售建案數量最多的行政區後，迄今已連續苦坐三年冠軍，待售建案數量更在2015年達到最高峰。中壢目前推案集中在舊市區、內壢、過嶺與青埔等地，近來部份建案因價位下修吸引買方出手，成交已經回溫，待售建案數量緩步下降，今年三月已降至剩80個。
竹北則有縣治一、二、三期和台科大重劃區，以及高鐵特定區龐大的土地提供開發，再加上近年又有不少小型重劃區加入開發行列，新建案源源不斷，待售數量居高不下，去年建案數量微幅上升至80個。
連二年以68個建案數居第三名的桃園，去年舊市區與中正藝文特區大走讓利風，部份建案得已順利完銷，但因中路與經國等二大重劃區推案湧現，待售建案數量仍維持在高檔水準。
若單看大台北地區，那麼去年待售建案數量最多的行政區依序是淡水48個、林口42個、新莊39個；待售數量最少的萬里，建案數掛蛋。
淡水也連續三年蟬聯大台北待售建案最多的地區，但2016年待售建案數量降至48個，今年更降至43個，明顯比前二個年度減少許多；主因是去年來淡海新建案普遍降價，一字頭建案紛紛出現，買三房加車位總價可壓在千萬以內，低總價帶在大台北地區相當具有競爭力，因此成交熱絡，完銷撤場的建案增多，待售建案數量已快速下滑。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 型男返鄉種可可 自創品牌行銷巧克力
- 「陽光電城」達標 賴清德：明年底前再造「一座」
- 欠債近億反控逼簽本票 法官判債主無罪
- 龍岡米干節 「長街宴」今明先登場
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislators pass resolution on Lee Ming-che detention
- 藍執政 四大公司龍頭皆酬庸
- 專家說出現這3種情況 川普將會對北韓動武
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 李明哲案 李妻：共產黨抓人 國民黨圍事
- 詹惟中看春風感情運 「不用結婚但要生孩子」
- 扮孕婦搶銀樓 警巡邏逮個正著
- 天氣一天比一天好！週末假日有望近30度高溫
- 日職》松坂大輔傳右肩不適 一軍先發又沒了
- 棒！克難在豔陽沙地練雪鞋 羅工2學生特奧奪金
- 一例一休擺一邊…周湯豪連續工作52天掛彩
- 挺郭台銘選總統 蔡教義掛布條
- MLB》生涯初先發大演三振秀 洋基2菜鳥立大功（影音）
- 毒草銀膠菊 入侵關山街道
- 超跑女神被控詐6000萬 被害人：還不出錢就讓她一直關
- MLB》老捕感謝王牌搭檔 「是你寫下替補的傳奇結尾」
- 立益紡織無預警資遣 桃市勞局要罰
- 北市》夜店納八大行業 違規斷水電不能訴願
- 義帥哥高舉菲律賓男 秀肌被轟到爆
- 學保爭議 教育部有意提高學保保費因應
- 募嬰幼兒物資 來了許多新貨
- 中豐北路交流道做「半套」桃市議員盼先「南入」
- 浩角翔起面對面 靠第三者傳話
- 立委踢爆 故宮前副院長疑竄改公文拿訴訟補助
- 2018選議員？雞排妹露乳做出決定了
- 郭富城女友圓潤現身 隨身帶話梅防「孕吐」
- 預算編列460億 藍委批：數位建設是數位笑話
- 經典賽症候群》用對方式調整 蔡明晉不會厭戰
- 蔡康永驚爆 林志玲和言承旭已經無關了
- 少子化辦公室 拚1.6%生育率
- 【民俗看法】林正義︰躲起來自殺怕沒人拜
- 醫病》9歲男童運動後昏倒 醒來半攤竟因這病症
- 白百何水邊戲鮮肉 老公綠綠DER
- 《機場捷運各站系列報導》A21環北站 生活機能完善
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：北台最多待售建案在中壢 高達88個建案同時賣
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分