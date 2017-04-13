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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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「天鑄」頂樓每坪207萬 登上天母最貴豪宅寶座

2017-04-13  12:08

〔記者徐義平／台北報導〕根據最新的實價資料顯示，台北市天母的指標豪宅「華固天鑄」出現每坪200萬元以上的成交紀錄，頂樓的樓中樓37樓與38樓，實價揭露成交6.5億元，每坪成交金額為207.4萬元，讓「華固天鑄」不僅成為每坪200萬元豪宅的新成員，也成為天母地區的豪宅王。

實價資料顯示，預售階段「華固天鑄」頂樓37樓與38樓的戶別，成交6.5億元，每坪成交金額為207.4萬元，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，統計實價資料發現，「華固天鑄」頂樓的成交紀錄不僅是士林的單價最貴，也是總價最貴的豪宅，「華固天鑄」成為天母地區最貴的豪宅王，不過現在揭露的實價多為預售時的成交行情，預售當時也是景氣相對現在熱絡的時間點，實際上目前身價如何還須經過市場檢驗。

「華固天鑄」目前實價揭露共有8戶，總揭露金額為27.4億元，最高價為頂樓的207.4萬元，最低價則為3樓的每坪140萬元，光高低樓層價差就達每坪60萬元以上，目前揭露的8戶都備註為預售屋買賣。

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  • 「華固天鑄」頂樓最新實價每坪207萬元，成為每坪200萬元豪宅的新成員，也成為天母地區的豪宅王。（記者徐義平攝）

    「華固天鑄」頂樓最新實價每坪207萬元，成為每坪200萬元豪宅的新成員，也成為天母地區的豪宅王。（記者徐義平攝）

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