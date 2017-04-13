| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
懸宕20年的掩埋場該有答案了
 首頁 > 財經

OLED商用仍需時間 各大廠商鴨子划水

2017-04-13  11:50

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED製程展本週在南港展覽館舉行，美系外資表示，OLED技術持續發展，不少品牌大廠對此一面板顯示技術的興趣都高於預期，包括三星、樂金顯示及Google。其中三星一直在對折疊式手機螢幕進行測試，雖然離商用還很遙遠，最快也要2019年才能量產，但OLED相關供應鏈值得關注。

外資指出，稍早傳出Google將投入8.8億美元在樂金顯示擴大OLED生產線，並有可能在2019年量產。目前評估其衝擊還太早，不過中國手機品牌廠也在跟樂金討論類似的合作模式，這反映各方都在爭奪OLED地盤，以便在未來推出新手機時，做出外型上的區隔和特色（可折疊）。

另一方面，外資認為，三星可能也在考慮今年下半或明年上半増加更多可撓式OLED產能，以便符合市場需求。三星近期已傳出在對可撓式雙螢幕手機進行試產，儘管下半年有可能亮相，但明年要推出4千萬支以上的大量，可能性並不高，主要是使用介面的開發以及電池壽命要求，都有挑戰性。

外資認為，距離OLED大量商用化，還有一段時間，不過全球OLED產值今年將可達310億美元，年増6成；同時隨著經濟規模逐步提高，OLED產業的平均毛利率將從去年的16％増至今年的20％。

廣告
  • 圖為本週在南港舉行的LED製程展。（記者羅倩宜攝）

    圖為本週在南港舉行的LED製程展。（記者羅倩宜攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Google LED OLED 三星 樂金
相關新聞
Top
財經‧本日最多瀏覽
» 更多財經新聞
財經‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧和風牛丼
泰式✧辣拌豬頸肉
日式甜點✧水饅頭
這樣炒雞蛋更滑嫩！
轉寄

標題：OLED商用仍需時間 各大廠商鴨子划水


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年4月13日‧星期四‧丁酉年三月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.