OLED商用仍需時間 各大廠商鴨子划水
2017-04-13 11:50
〔記者羅倩宜／台北報導〕LED製程展本週在南港展覽館舉行，美系外資表示，OLED技術持續發展，不少品牌大廠對此一面板顯示技術的興趣都高於預期，包括三星、樂金顯示及Google。其中三星一直在對折疊式手機螢幕進行測試，雖然離商用還很遙遠，最快也要2019年才能量產，但OLED相關供應鏈值得關注。
外資指出，稍早傳出Google將投入8.8億美元在樂金顯示擴大OLED生產線，並有可能在2019年量產。目前評估其衝擊還太早，不過中國手機品牌廠也在跟樂金討論類似的合作模式，這反映各方都在爭奪OLED地盤，以便在未來推出新手機時，做出外型上的區隔和特色（可折疊）。
另一方面，外資認為，三星可能也在考慮今年下半或明年上半増加更多可撓式OLED產能，以便符合市場需求。三星近期已傳出在對可撓式雙螢幕手機進行試產，儘管下半年有可能亮相，但明年要推出4千萬支以上的大量，可能性並不高，主要是使用介面的開發以及電池壽命要求，都有挑戰性。
外資認為，距離OLED大量商用化，還有一段時間，不過全球OLED產值今年將可達310億美元，年増6成；同時隨著經濟規模逐步提高，OLED產業的平均毛利率將從去年的16％増至今年的20％。
看更多！請加入自由時報粉絲團
財經‧本日最多瀏覽
財經‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 新影片曝光！亞裔醫被拖下聯航前 員警說這些...
- 聯航強拖亞裔醫下機 川普終於說話啦！
- 《怪獸與牠們的產地》續集開拍 年輕版鄧不利多竟是他！
- 沈建宏硬插3角戀 安俊朋挨打喊過癮
- 南端終點站 吃喝玩樂都有
- 專家說出現這3種情況 川普將會對北韓動武
- MLB》這樣也行？殷仔隊友超詭異的生涯首安（影音）
- 小開駕賓士遭掃射 疑買二手車遭誤認
- 後壁之美攝影比賽票選 投票抽禮券
- 豬哥亮對她有恩... 王彩樺談謝金燕兒身世之謎
- 聯航挨批「向錢道歉」！ 濺血班機乘客全額退款
- 晚年孤獨無依 白冰冰悲修自己墳
- 追可疑蛇行轎車 三重警不慎摔車滿身傷
- 公司證實將結婚！朴有天千金女友被起底
- diptyque香氛喚情感 荷那法蕊春夏新魔髮
- 四月狂刷數據 林書豪漂亮收尾
- 聯合航空乘客掛彩 其實受傷可避免
- 小布席安娜 首映會眉目傳情
- 長榮空服員染麻疹 在家隔離
- 忽冷忽熱 稻熱病蠢動
- 北市》限制級電子遊樂場嚴管 18年沒新店開張
- 棒！克難在豔陽沙地練雪鞋 羅工2學生特奧奪金
- 世大運選手村陸橋收尾 林口文化一路週六晚封閉
- 自由廣場》阿扁小英比一比
- 林全宣示搶救PM2.5 改善比率要達18.2％
- 「當時正在吃蛋糕」 川普：告知射飛彈時習沉默了…
- 南市祭獎勵 拆違規小廣告可兌換提貨券
- 克里斯現學現賣 唱中文生日快樂
- 主唱凸槌粉絲下跪 酷玩台灣演唱會漏網5亮點
- 自由廣場》停止內鬥 藍綠齊力救人
- 台東縱谷梅子 減產8成
- 石門水庫排砂隧道爭議 新北市府：朱立倫立場一致
- 女兒跑步比賽後成植物人 傷心父辱師丟雞蛋判罰
- 週六客家桐花祭 估花開三成
- 影后林嘉欣 溫柔證言雪肌精減法美學
- 鼓勵母親節返鄉 高鐵加開大學生孝親優惠列車
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Legislators pass resolution on Lee Ming-che detention
- 繳停車費沒發票 民眾質疑逃漏稅
- 桃園鄰里滅火器多過期 擬改設住宅用警報器
- MLB》老捕感謝王牌搭檔 「是你寫下替補的傳奇結尾」
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：OLED商用仍需時間 各大廠商鴨子划水
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分