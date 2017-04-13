OLED商用仍需時間 各大廠商鴨子划水

2017-04-13 11:50

〔記者羅倩宜／台北報導〕LED製程展本週在南港展覽館舉行，美系外資表示，OLED技術持續發展，不少品牌大廠對此一面板顯示技術的興趣都高於預期，包括三星、樂金顯示及Google。其中三星一直在對折疊式手機螢幕進行測試，雖然離商用還很遙遠，最快也要2019年才能量產，但OLED相關供應鏈值得關注。

外資指出，稍早傳出Google將投入8.8億美元在樂金顯示擴大OLED生產線，並有可能在2019年量產。目前評估其衝擊還太早，不過中國手機品牌廠也在跟樂金討論類似的合作模式，這反映各方都在爭奪OLED地盤，以便在未來推出新手機時，做出外型上的區隔和特色（可折疊）。

另一方面，外資認為，三星可能也在考慮今年下半或明年上半増加更多可撓式OLED產能，以便符合市場需求。三星近期已傳出在對可撓式雙螢幕手機進行試產，儘管下半年有可能亮相，但明年要推出4千萬支以上的大量，可能性並不高，主要是使用介面的開發以及電池壽命要求，都有挑戰性。

外資認為，距離OLED大量商用化，還有一段時間，不過全球OLED產值今年將可達310億美元，年増6成；同時隨著經濟規模逐步提高，OLED產業的平均毛利率將從去年的16％増至今年的20％。