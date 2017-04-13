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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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川普說美元太強損經濟 台幣早盤勁揚逾兩角

2017-04-13  11:36

［記者吳佳蓉／台北報導］美國總統川普一席「美元太過強勢將損及經濟，以及不會將中國列為匯率操縱國」言論一出，使外商銀大幅拋匯，亞幣走高，今日新台幣匯率開高走高，至11點為止，已勁揚2.97角，來到30.259元。

新台幣今以30.41元開出，開盤即大漲1.46角，之後跟隨亞幣漲勢，一路勁揚至30.2元價位，至11點，新台幣匯價勁揚2.97角，來到30.259元。

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  • 川普說美元太強損經濟，台幣早盤勁揚逾兩角。（資料照，記者張嘉明攝）

    川普說美元太強損經濟，台幣早盤勁揚逾兩角。（資料照，記者張嘉明攝）

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