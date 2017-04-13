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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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大尺寸電視漲不停 外資喊買友達

2017-04-13  11:15

〔記者陳梅英／台北報導〕面板雙虎首季營收淡季不淡，加上電視面板報價處於高檔，大尺寸電視價格甚至持續漲不停，友達（2409）將於27日召開法人說明會，外資看好友達首季獲利可望創高，趁勢喊買，並調高友達目標價至17.5元。

根據某歐系外資報告，面板售價上升趨勢可望延續至第二季，其中，50吋及65吋的電視面板價格在4月持續攀升，32吋、40吋及43吋的面板將維持平穩，在成本續降、產品組合改善下，看好友達及群創（3481）今年獲利。

友達去年每股稅後盈餘0.81元，已經連續4年獲利，友達董事會並通過配發0.5元現金股利。

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  • 大尺寸電視漲不停，外資喊買友達 （記者陳梅英攝）

    大尺寸電視漲不停，外資喊買友達 （記者陳梅英攝）

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