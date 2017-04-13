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懸宕20年的掩埋場該有答案了
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上市櫃飯店 第一季營運溫吞

2017-04-13  11:16

〔記者王憶紅／台北報導〕今年第一季消費市場表現不見好轉，除手機市場買氣冷淡下，飯店業表現也溫吞。就4家上市櫃飯店業者第一季營收表現，六福（2705）、晶華（2702）微幅年增，而亞都（5703）、國賓（2704）則年衰退。

六福旗下六福皇宮往年推出限量常溫年菜，今年首度跨入冷凍年菜市場，帶動第一季營收成長，1～3月營收7.88億元，較105年同期增加2.84%。

晶華1～3月營收17.21億元，較105年同期增加0.02%。亞都1～3月營收2.38億元，較105年同期減少6.26%。國賓1～3月營收8.27億元，較105年同期減少14.27%。

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  • 今年第一季消費市場表現不見好轉，除手機市場買氣冷淡下，飯店業表現也溫吞。（圖擷取自雅虎股市）

    今年第一季消費市場表現不見好轉，除手機市場買氣冷淡下，飯店業表現也溫吞。（圖擷取自雅虎股市）

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