國際會議專家齊聚 為桃園航空城獻策
〔記者羅倩宜／台北報導〕來自全球各地的國際會議專家，今（13日）齊聚桃園，參加外貿協會主辦的「ICCA-Taiwan國際會議競標研習營」，為桃園航空城獻策，找出城市利基，並學習「説故事」，用動人的在地特色，爭取主辦國際會議。
為厚植「桃園航空城」的軟實力，經濟部國際貿易局「臺灣會展領航計畫」特別在今年與全球會議業最大組織-國際會議協會（ICCA）合作，於12日起連續兩天邀請海內外會議專家，傳授城市行銷及國際會議成功競標的秘訣。與會專家表示，城市魅力來自產業實力、當地文化及創意呈現，而會議競標的過程則必須將這些元素感性地融入，才能説出動人的城市故事。
曾任ICCA亞太主席、並已進入ICCA全球理事會的中華國際會議展覽協會理事長葉泰民表示，會議産業屬於高附加價值又無污染的休閒觀光産業，已成全球各國極力爭取的顯學；它不僅帶來觀光收入、直接貢獻GDP，更能帶動産業的發展，從有到無，其中以西班牙巴塞隆納的行動通訊世界大展（MWC）為展覽催生産業聚落的最經典範例。
葉泰民説，「要打通會議産業的任督二脈，城市必須有整體的行銷策略以及高效率的推動組織。」他表示，歐洲及亞洲很多城市已成立「會議局」，並找來各産業的精英扮演「業務員」，推銷的商品就是「城市魅力」，藉以成功竸標會議或展覽。「身為台灣會展産業的一份子及城市公民，很期盼國內能盡早成立會議局這様的組織，整合各方資源，吸引全球菁英人士來台。」
外貿協會秘書長葉明水表示，桃園身處ICT及半導體產業發展核心，具備新創及創意產業能量，「亞洲‧矽谷」計畫更於今年初正式啟動，在桃園機場捷運通車後，加上桃園航空城會展中心，會展實力更如虎添翼。此外，桃園具備深厚的文化資產，並匯集多項學術及醫學資源，是北臺灣另一重要會展城市，相信在本次活動的密集訓練下，將能培養臺灣會議競標種子，建構桃園會展軟硬實力。
近年桃園市政府大力推動桃園航空城計畫，也積極爭取大型會展活動到桃園舉辦，桃園市長鄭文燦昨也親自蒞臨活動現場與ICCA講師交流，展現桃園發展會展產業的決心。
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